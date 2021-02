Casa exclui Lucas e até Projota faz campanha por eliminação · .

Lucas Penteado voltou a ser destaque na noite desta segunda-feira (1) no Big Brother Brasil 21. O ator fez uma confusão ao dar um copo de chá para Juliette Freire. Por estar do lado VIP da casa, ele não poderia deixar que a sister, que integra a Xepa, tomasse a bebida. A situação virou uma bola de neve, o ator ficou excluído e até Projota entrou na campanha pela eliminação do ex-Malhação.

Por conta do erro do copo, Juliette perdeu 500 estalecas e informou os demais confinados. “Desculpa aí de novo, mais uma vez”, pediu ela. “Tudo bem”, respondeu Karol Conká.

No quarto, Lucas lamentou a situação: “Pô cara, a culpa foi toda minha, mano. Fui eu que ofereci o chá pra você, fui eu que ofereci o bagui pra você. O justo mesmo era eu ter perdido”.

Após o ocorrido, Karol se reuniu com outros brothers na cozinha da casa. Em conversa com Projota, Nego Di e Gilberto Nogueira, a cantora reclamou do ator e o acusou de tê-la encarado de forma que a desagradou. Em conversa com Arcrebiano de Araújo, o jovem assumiu que olhou para a famosa após ouvir comentário ruim a seu respeito.

“Quer falar pra casa inteira, fazer piada, ficar dando risadinha, fazer piada pra eu ouvir, fazer piada na minha frente”, reclamou ele. Durante a conversa com o medelo, Lucas também reprovou a atitude de Karol ao expulsá-lo da cozinha na hora do almoço.

Enquanto o brother desabafava com Bil, na cozinha, Projota apostou que Lucas será eliminado assim que for indicado ao paredão. “Eu acredito, de verdade, que não tem jeito, é terça-feira que vem. Esse moleque tá lá fora, vai ver ele saindo terça-feira que vem. Não tem jeito, Karol”, afirmou. “Eu não vou ficar fazendo parte de um jogo desse em que um cara desse vai ser enaltecido e eu vou ser rotulada de megera”, respondeu ela.

Depois de alguns minutos de a punição ser anunciada, Lumena Aleluia também entrou em conflito com Lucas. “Você passou dos limites. Por que você precisava ter falado com ela [Karol]? Eu troquei uma ideia com você, velho”, disparou Lumena. “Eu passei pela pessoa, ela me xingou pelas costas”, respondeu Penteado.

“Meu parceiro, você tem feito coisa pior. Você tem desperdiçado uma oportunidade única, que era uma edição significativa de pessoas negras e você está destruindo essa oportunidade. Isso é grave, Lucas. Isso é muito grave. Isso vai de encontro a todos os seus discursos até aqui”, gritou Lumena na sala. Na sequência, Camilla de Lucas apareceu para retirar a psicóloga do local. Lucas ficou sozinho no sofá.

