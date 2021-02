CBF anuncia criação da Supercopa do Brasil de Futebol Feminino

A CBF anunciou nesta quinta-feira a criação de um novo torneio para o futebol feminino, fomentando ainda mais o esporte na categoria. A Supercopa do Brasil de Futebol Feminino tem início na próxima temporada, em 2022.

O futebol feminino ganhou uma nova competição no calendário. A Supercopa do Brasil inicia a temporada, com disputas previstas em fevereiro e março, reunindo as 12 melhores equipes do Brasileirão Feminino A1 e as quatro melhores da A2 de 2021.

“Esse é mais um passo no fomento e na valorização do futebol feminino, que vem sendo uma prioridade da nossa gestão. Com a criação da Supercopa do Brasil, atendemos à constante demanda por um calendário cada vez mais encorpado para nossos clubes. Esse é um dos grandes desafios no desenvolvimento da modalidade. Permitir que as atletas joguem em alto nível durante toda a temporada”, comentou Rogério Caboclo, Presidente da CBF.

A nova competição de junta a outras duas no calendário profissional, além de outras três voltadas para as categorias de base. O formato será de mata-mata e não poderá contar com mais de dois representantes por unidade federativa. A primeira fase terá partidas únicas, já a semifinal e a final serão disputadas em jogos de ida e volta.