CBF nega pedido de adiamento do Flamengo e mantém jogo com Bragantino

O Flamengo entrou de vez na briga pelo título após a última rodada. Os rubro-negros voltam a campo neste domingo, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

O clube carioca pediu o adiamento da partida pela proximidade do clássico contra o Vasco, que foi realizado nesta quinta-feira, mas a CBF negou o pedido.

O vice-presidente Marcos Braz criticou a atitude da CBF através de suas redes sociais: “Uma verdadeira piada marcar este jogo no domingo”.

Os dirigentes rubro-negros se irritaram pelo fato de Internacional e Atlético-MG, outros postulantes ao título, só entrarem em campo na quarta-feira.

O técnico Rogério Ceni admitiu a preocupação com o pouco tempo de recuperação dos jogadores: “Me dá medo sempre o terceiro jogo em quatro dias, mas acho estranho outra coisa: Inter e Atlético-MG jogam na quarta, e o Flamengo vai jogar no domingo. É uma pena, não entendo porque o Flamengo nunca tem esse dia a mais, sendo que a rodada só termina três dias após nosso jogo. É uma pergunta que me deixa preocupado. Esses dois dias vão ser mais para descansar e analisar como faremos para domingo. Foco, não acredito que falte, e espero que também não falte perna”.

O Flamengo pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro se vencer o Bragantino. Os rubro-negros estão com 64 pontos, apenas dois atrás do Internacional.