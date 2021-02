‘Centroavante é fominha, não gosta de sair’

Logo depois da vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, nesta quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni, do Flamengo, contestou os critérios usados pelo árbitro Raphael Claus no clássico carioca.

Ceni elogiou o juiz paulista e o apontou como melhor do Brasil. No entanto, salientou que não entendeu o cartão amarelo dado a Diego (que o suspendeu do jogo contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo), além da não expulsão de Léo Matos após o vascaíno cometer pênalti em Bruno Henrique, no final do 1º tempo.

“A arbitragem do Claus é muito boa, para mim ele é o melhor árbitro do país, mas, no caso do Diego, que tomou o 3º cartão amarelo, para mim foi curioso. A meu ver, foi uma dividida normal, choque de cabeça com cabeça, e ele toma o amarelo. Aí, tem um pênalti a nosso favor, no qual um jogador evita uma chance clara de gol, e o jogador já tinha cartão amarelo. Ele vai ao VAR, dá o pênalti e não expulsa. Claro que eu não tenho o entendimento da regra como eles (árbitros), mas não entendo como nosso jogador leva o amarelo e o outro que faz um pênalti claríssimo não leva…”, discursou.

“Repito: eu não tenho o conhecimento absoluto da regra como eles têm, mas achei um pouco estranho…”, completou.

Rogério também foi questionado sobre a insatisfação do atacante Gabigol, que não gostou de ser substituído no 2º tempo.

O matador fez questão de se mostrar contrariado ao ser trocado por Pedro, chutando um copo d’água e trocando poucas palavras com o comandante.

Ceni, porém, preferiu minimizar o fato e chamou a situação de “normal”.

“Acho que nenhum jogador gosta de ser substituído. Vejo pelo outro lado… Esses dias me perguntaram sobre o número e gols que o Flamegno perdeu, mas eu vejo o número de chances que o Flamengo criou. Cada um tem um comportametno e age de uma maneira”, observou.

“Conheço bem o Gabriel. Trabalho com ele todos os dias. Sei que ele queria ficar mais em campo, mas temos o Pedro também. Naquele momento, eu queria um jogador para segurar um pouco mais a bola e esperar a chegada dos outros de trás. Logo depois até fizemos o gol”, lembrou.

“Conheço bem o Gabriel, não há problema nenhum. Ele se doou muito hoje, ajudou a marcação, a recomposição, teve chances de gols por mérito da movimentação dele. Alguns jogadores saem mais cansados, outros mais tranquilos, outros querem mais tempo em campo. Centroavante normalmente é assim, mais fominha”, seguiu.

“Vai chegar a hora de ter ele e Pedro juntos. Às vezes ele vai ser substituído. Faz parte da decisão que o treinador tem que tomar, sem problema algum”, finalizou.

O Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.