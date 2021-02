Cesar Filho testa positivo para Covid-19 e investe em tratamento precoce · .

Apresentador do Hoje em Dia, da Record, Cesar Filho está com Covid-19. Ele publicou um vídeo em seu perfil no Instagram nesta terça (2) em que revelou ter sido contaminado pela doença e disse que iniciou tratamento com remédios que comprou antes mesmo de ter o resultado do teste. Filho passa bem e ficará afastado de suas atividades até se recuperar totalmente.

“Infelizmente eu testei positivo para Covid-19. Não estive muito bem no sábado [30], com um pouco de dor no corpo, tive mal-estar, coriza, cansaço. E de sábado pra domingo [31] tive elevação de temperatura, até 38º C, tomei remédio pra abaixar essa febre. No domingo acordei superbem, mas no decorrer do dia comecei a sentir mal-estar novamente”, explicou.

“Avisei a Record e fui para o Hospital Moriah [em São Paulo, que pertence à Igreja Universal], onde realizei o exame. Na segunda [1], ontem à tarde, foi confirmada a presença do vírus no meu corpo. No próprio domingo à noite, iniciei o tratamento com compra e uso de medicações sem mesmo esperar o resultado oficial”, disse Filho.

O tratamento precoce não é recomendado, uma vez que não há comprovação científica de que qualquer remédio seja especificamente eficaz contra a Covid-19.

“Continuo bem, tenho dor no corpo, cansaço. Mas tem que dar tempo ao tempo, e em breve vou estar de volta. Vou ficar um pouco afastado das redes sociais, mas logo logo tô de volta e mando notícias”, concluiu ele no vídeo.

Na legenda da publicação, ele agradeceu pelo carinho e a preocupação dos seguidores e escreveu: “Em breve, com as bênçãos de Deus, estaremos juntos”.

Confira o vídeo: