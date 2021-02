Chamadas públicas Prefeitura de Rio das Antas SC 2021: EDITAL e inscrição

A Prefeitura Municipal de Rio Antas/SC faz saber aos interessados a abertura de um novo edital que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Professor I; Professor I não habilitado; Professor II não habilitado nas disciplinas de artes; educação física; ciências; religião – filosofia; língua portuguesa e língua estrangeira – inglesa; matemática; geografia; e história. EDITAL nº 002/2021: Auxiliar educacional.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.533,51 a R$ 1.554,42, por carga horária de 10 a 40 horas semanais,

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 3 a 5 de fevereiro de 2021 na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, Rua do Comércio, nº 947, anexo a Rodoviária, no horário das 8h às 7h. Não haverá taxa de inscrição. A seleção consistirá mediante análise do histórico escolar, com base nas disciplinas cursadas, conforme critérios elencados no edital.

