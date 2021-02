Chances de título do Flamengo aumentam após vitória no clássico e empate do Internacional

As possibilidades de o Flamengo vencer o Campeonato Brasileiro aumentaram após a vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, nesta quinta-feira. O Rubro-Negro se encontra com 30% de chance de título, segundo o matemático Tristão, do site Infobola.

A distância para o Internacional, atual líder, encurtou para dois pontos. No entanto, o Colorado segue sendo o favorito, com 66% de possibilidade de conquistar a taça.

Atlético-MG e São Paulo, os outros concorrentes, seguem correndo por fora. O Galo tropeçou contra o Goiás fora de casa e estacionou nos 60 pontos. O São Paulo teve seu jogo dessa rodada, contra o Palmeiras, adiado devido à participação do rival no Mundial de Clubes. Mas na última vez que entrou em campo perdeu para o Atlético-GO por 2 a 1 e se encontra com 58 pontos. Tricolor e Galo estão só com 2% de chances de comemorar o Brasileirão.

Confira as chances de título do G-4:

1º – Internacional (66 pontos) – 66%

2º – Flamengo (64 pontos) – 30%

3º – Atlético-MG (60 pontos) – 2%

4º – São Paulo (58 pontos) – 2%

Flamengo e Internacional se enfrentam na 37ª rodada, no Maracanã. O confronto pode ser determinante para definir o vencedor do Brasileirão.