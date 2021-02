“Chegarei à final da Champions mais uma vez com o PSG”

Ainda sem contrato renovado, Neymar segue como jogador do Paris Saint-Germain e conversando com a equipe para permanecer na capital. O jogador brasileiro revelou seus objetivos profissionais e desabafou sobre a pandemia de covid-19 e a vida extra campo.

“Não sou motivado por derrotas, sou motivado pelas vitórias que conquistei na vida e na carreira… Sei o que é ganhar uma Champions League e tenho a certeza que irei chegar, mais uma vez, à final com o PSG”, disse Neymar ao Sportsmail.

“Quero ganhar a Champions com o PSG e o Mundial com o Brasil. Fora de campo… Penso que 2020 mudou um pouco as nossas ideias e expectativas, não foi? A pandemia mudou o nosso foco, por isso gostaria de poder voltar a abraçar as pessoas como fazia antes”, comentou o brasileiro.

O PSG entrou em campo na última quarta-feira, pelo Campeonato Francês, e venceu o Nimes por 3 a 0. Sem entrar em campo, Neymar compartilhou seu amor pelo clube francês nas redes sociais.

O brasileiro ainda falou sobre o extra campo e defendeu que os jogadores possam se divertir com outras coisas que não futebol, ainda que entenda a exposição pública.

“Se nós, jogadores de futebol, só pensássemos na profissão, não seria possível. Precisamos de tempo para nos divertirmos e pensar em outras coisas, como todo mundo. É assim que o mundo funciona. Todos sabemos como equilibrar essas coisas, não somos diferentes das outras pessoas. Devido à exposição pública devemos nos preservar um pouco mais”, concluiu Neymar.