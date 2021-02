Chicago Fire 9×5: Cruz e Hermann ficam presos em elevador (Recap)

Conforme a 9ª temporada de Chicago Fire avança, cada vez mais vemos como os bombeiros da série são corajosos em situações de vida ou morte. Além disso, o companheirismo que acompanha o esquadrão revela como eles são próximos uns dos outros, trabalhando juntos para salvar a todos e se apoiando até na vida pessoal.

Confira o recap completo a seguir!

Mais detalhes do episódio 9×5 de Chicago Fire

Cruz e Hermann ficam presos dentro de um elevador. Como se não fosse o suficiente, nenhum de seus meios de comunicação estão funcionando. Com isso, eles precisam trabalhar juntos para descobrir uma saída. Por mais que esse tipo de episódio seja perigoso, os produtores acertaram em cheio e entregaram alguns dos momentos mais emocionantes da temporada.

Dois cidadãos também estão presos com eles. Felizmente, o otimismo de Hermann consegue levantar o moral de todos, mesmo sendo uma situação extremamente perigosa. Com sua atitude positiva, Hermann tranquiliza não apenas os civis, mas também Cruz, que tem a tendência de nem sempre conseguir olhar pelo lado bom das coisas.

Os dois precisam encontrar uma forma de fazer o elevador se mover e, ao mesmo tempo, ligar os sistemas de comunicação para pedir ajuda. A tensão é grande e, enquanto eles começam a trabalhar com os cabos do elevador, pequenos incêndios no painel de controles e até mesmo machucados acontecem!

No meio de tudo isso, Cruz revela que Chloe está grávida e ele será pai. Ele desabafa com Hermann, dizendo que Chloe tem medo de trazer uma criança para um mundo tão horrível – afinal, eles ainda estão bem no meio da pandemia. Cruz sempre quis ter um filho, mas com as mudanças causadas pela pandemia, pela política e em todo o mundo, ele se sente inseguro.

O otimismo de Hermann em Chicago Fire entra em ação mais uma vez. O colega o lembra de que uma vida não é apenas o que acontece no país, e, sim, o que acontece em cada casa e com cada família. Para ele, o mundo que a criança conhecerá será o de Joe e Chloe Cruz, certamente muito mais carinhoso e bondoso do que o do resto do país.

Por ter cinco filhos, as palavras de Hermann fizeram muito mais sentido para Cruz. Logo, temos que comemorar o fato de que, de todas as pessoas com quem ele poderia ter ficado preso, Hermann foi, com certeza, a melhor opção! Quando o esquadrão finalmente abre as portas do elevador e eles são libertados, Cruz já se sente muito mais confiante.

E aí, o que você está achando da 9ª temporada de Chicago Fire?