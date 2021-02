Chicago PD 8×5: Burgess e Ruzek conversam sobre o futuro (Recap)

A 8ª temporada de Chicago PD assume caminhos mais pessoais enquanto Burgess pondera sobre adotar ou não Makayla. Aliás, ela começa o episódio bêbada e ficando com Ruzek e termina o novo capítulo como uma mãe adotiva. Ou seja, muita coisa pode acontecer em apenas um dia!

Confira o recap completo a seguir.

Mais detalhes do episódio 8×5

Embora Burgess e Ruzek sejam os parceiros habituais, na verdade é Atwater quem a ajuda a tomar a decisão. Ela pede ajuda a ele por ser alguém imparcial e que já criou os seus filhos. Logo, ele poderia oferecer mais detalhes de como é ser pai e como encontrar o equilíbrio entre carreira e vida pessoal.

Burgess sabe que a tarefa não será fácil, principalmente porque Makayla é uma criança com muitos traumas. Além disso, ela ainda precisa considerar sua carreira e até mesmo as questões raciais para tomar a decisão.

Porém, sua vontade de ser mãe e o laço criado com Makayla falam mais alto e ela decide estar pronta para o desafio. Agora, ela precisava conversar sobre isso com Ruzek para definir seu futuro de uma vez.

(Fonte: NBC/Divulgação)Fonte: NBC

Então, ela o questiona se o relacionamento deles será assim, apenas dormindo juntos uma vez a cada seis meses. Ruzek responde que concordaria com isso, mas que também aceitaria o relacionamento normal e eles serem, oficialmente, um casal.

Burgess complementa com seu desejo de se casar, ter filhos e uma carreira bem-sucedida. Felizmente e, finalmente, eles decidem dar um passo a mais em seu relacionamento e ficarem juntos!

Esse momento até que demorou para chegar em Chicago PD. Afinal, os dois têm idas e voltas há bastante tempo e já provaram ser apaixonados um pelo outro. Logo, a única coisa que ainda existia como impedimento era o fato de os dois serem extremamente cautelosos.

(Fonte: NBC/Divulgação)Fonte: NBC

Com Makayla em questão, os dois devem amadurecer ainda mais pessoalmente e profissionalmente. Aliás, também só podemos esperar que Burgess finalmente aceite procurar ajuda e pare de afastar as pessoas de sua vida. Ela precisa lidar com o trauma de seu aborto e Ruzek quer ter a certeza de que ela não está apenas tentando preencher esse espaço.

De qualquer forma, não há dúvidas de que Burgess criou um laço emocional com Makayla e a criança confia nela. Então, será muito interessante ver como o casal encara a nova etapa de suas vidas.

O que você achou desse episódio da 8ª temporada de Chicago PD? Deixe sua opinião no espaço abaixo!