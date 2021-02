Cínthia dorme com Pedro e ‘mata’ Íris na unha; descubra como · .

Cínthia (Helena Ranaldi) passará momentos de prazer ao lado de Pedro (José Mayer), mas a noite não terminará agradável em Laços de Família. Ao descobrir que a veterinária está na cama de seu grande amor, Íris (Deborah Secco) armará um barraco e acabará “morta na unha” pela rival na novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo.

A adolescente tentará entrar no quarto do administrador do haras e encontrará a porta trancada. Ela perguntará para Socorro (Monica Siedler) se a amiga viu o dono da casa chegar com alguém, e a moça falará o nome de Cínthia.

A irmã de Helena (Vera Fischer) correrá para a sala, achará uma bolsa e começará a fuçá-la “Deu pra mexer nas coisas dos outros agora?”, perguntará Cínthia, dando um flagra na rival. “Você é muito ordinária mesmo, né? Só eu virar as costas pra você se enfiar na cama dele!”, gritará a apaixonada.

A veterinária vai avisar que não irá discutir, e Íris pegará a bolsa dela e jogará no chão tudo que tem dentro. “O que você tá fazendo? Você é louca!”, reclamará Cínthia. “Eu vou fazer muito pior!”, berrará Íris, fora de controle.

A funcionária do haras começará a recolher seus pertences, enquanto Íris dirá que ela é muito pior do que pensava. “Você não tem respeito, você não tem vergonha. Você é como uma cadelinha no cio, que se esfrega em todos e qualquer um!”, acusará a jovem.

Embate dos bons

“Não vou bater boca com você não, menina. E nem dar satisfação da minha vida pra você”, falará Cínthia antes de se virar para sair da casa de Pedro. A tia de Camila (Carolina Dieckmann) a segurará pelo braço e não a deixará sair. “Você é muito sonsa, com essa carinha de boazinha, para esconder o que você é”, provocará a maluca.

A personagem de Helena Ranaldi pedirá para a menina largar seu braço, mas ela continuará com as ofensas. “Você é muito pior que a Capitu [Giovanna Antonelli]! Porque ela vai pra cama, sim, por dinheiro, mas pra sustentar um filho. E você, vai com qualquer um porque gosta, porque é sem-vergonha, porque é vagabunda!”, vai disparar a enciumada.

Cínthia empurrará a garota. “Você tá enganada. Eu não vou com qualquer um, mas eu vou com Pedro, sim. Quantas vezes ele quiser, quantas vezes eu quiser. Se eu não estou com o Pedro até hoje foi por sua causa, Íris, por consideração a você. Mas agora acabou. Agora sou eu que quero ficar com ele. E sabe por que? Porque eu gosto dele”, afirmará a veterinária, que levará um tapa na cara de Íris.

“Eu não vou revidar esse tapa porque, se eu levantar a mão, eu acabo com você, menina. E eu não costumo bater em criança. Agora eu vou repetir. Eu gosto dele e, se ele quiser, e ele quer, eu vou ficar com ele, sim”, avisará.

Íris ficará ainda mais descontrolada ao ouvir as palavras da mulher e afirmará que vai matá-la. “Eu vou pra cama quantas vezes eu quiser, eu vou viver uma história de amor com ele, porque ele é o homem que eu quero pra mim. Deu pra você entender?”, perguntará Cínthia por cima e com o nariz bem em pé.

