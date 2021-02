Clássicos do Vestibular: Til, de José de Alencar

A obra de José de Alencar passou por uma fase regionalista que rendeu livros como O Gaúcho, O Sertanejo e Tronco do Ipê. Além dessas três obras, um dos frutos dessa fase do escritor foi o romance Til. Publicado pela primeira vez em 1872, essa obra retrata o cotidiano numa fazenda do interior paulista do século XIX.

Desse modo, a obra traz uma típica heroína de romance. Berta é a personagem principal, uma alma bondosa que se sacrifica pelos demais. O título do livro faz jus ao seu apelido, pois Brás a apelidou de Til fazendo uma comparação da delicadeza do acento gráfico til ao comportamento da moça, que o ensina a ler e escrever.

Enredo da obra

Berta vive com nhá Tudinha e o filho dela Miguel, que é apaixonado por Linda, mas fica dividido entre a beleza de Berta e Linda. Berta passa a ser criada por Tudinha e se torna protegida de Jão Fera após a sua mãe, Besita, ter sido estrangulada pelo marido, Ribeiro, depois dele descobrir que ela engravidara de Luís Galvão. No entanto, no decorrer do enredo, Jão Fera é preso e, com isso, Ribeiro decide matar Berta para se vingar de Besita.

Berta escapa da morte sendo salva por Bugre, que mata Ribeiro. Luís Galvão assume para a esposa dele que é o pai de Berta e a sua esposa o encoraja a assumir que a moça é sua filha. No entanto, Til o recusa como pai e prefere a Jão Fera que sempre a protegeu desde a morte de sua mãe. Assim, Til fica com Jão Fera, Brás e seus protegidos, enquanto o seu pai biológico se muda para São Paulo com sua família.

A obra é narrada em 3ª pessoa e o enredo se passa na região de Campinas. As personagens retratam a sociedade do século XIX, de modo que há os escravos, os aristocratas e o povo pobre, sempre com a oposição entre as duas camadas sociais. A obra está disponível em domínio público. Clique aqui para acessar.

