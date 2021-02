Clássicos do vestibular: Viagens na Minha Terra, de Almeida Garret

Publicado originalmente em formato de folhetim entre os anos 1845 e 1846, a obra Viagens na Minha Terra de Almeida Garret foi editada em formato de livro em 1846. Um marco do romantismo português, a obra apresenta estrutura e linguagens inovadoras.

Enredo da obra

O enredo se passa em Portugal e conta com uma narrativa digressiva, pois, na primeira parte do livro, o autor narra uma viagem de Lisboa até a cidade de Santarém, enquanto na segunda parte, ele apresenta a história do romance de Carlos e Joaninha. Nesse sentido, o foco narrativo é na 1ª pessoa, de modo que é possível que o narrador seja o próprio autor da obra.

Assim, o livro começa com o narrador contando sobre uma viagem que decide fazer junto a um comboio com o objetivo de conhecer melhor as paisagens de Portugal. Desse modo, o narrador descreve as paisagens e apresenta diversas reflexões filosóficas, literárias e históricas. Esse primeiro eixo do livro Viagens na Minha Terra apresenta um pouco de autobiografia, pois Garret fez essa viagem.

Já o segundo eixo narrativo abre uma janela para contar a história de amor entre Joaninha e Carlos. Joaninha é uma moça que vive em Santarém com sua avó, D. Francisca, e Carlos, seu primo, está lutando na Guerra Civil. Joaninha e a avó recebem notícias de Carlos por meio do Frei Dinis.

Com a guerra chegando a Santarém, chega também o primo de Joaninha. O reencontro dos primos desencadeia uma forte paixão entre os dois, de modo que logo no primeiro encontro eles se beijam de maneira apaixonada. No entanto, Carlos já possui uma noiva, Georgina, na Inglaterra. Daí se desencadeia a trama. Carlos acaba sendo abandonado pela noiva, que descobre sobre Joaninha, e vira político após a guerra. Joaninha, por sua vez, abandonada pelo primo, enlouquece e morre.

E aí? Gostou do resumo da obra? Então deixe aqui o seu comentário!

Veja 5 livros para conhecer Clarice Lispector e as suas obras.