Claudinho é hoje disparado o melhor meia do Brasil, diz Maurício Barbieri

O técnico Maurício Barbieri não poupou elogios ao meio-campista Claudinho após a vitória do Bragantino por 2 a 0 sobre o Atlético-GO. O treinador disse, inclusive, que o considera como o melhor meia do Brasil no momento.

“Claudinho ajuda demais, não tem espaço para qualquer contestação em cima dele, qualquer que seja. Hoje é disparado o melhor meia do Brasil, muito à frente dos outros, com todo respeito. A capacidade que ele tem de leitura, técnica, poder de decisão em muitos momentos… E o que me deixa mais feliz é que ele ainda tem margem de evolução, de crescimento. É um jogador jovem, tem melhorada a cada dia e os últimos meses mostram isso”, disse Barbieri após o triunfo por 2 a 0.



Bragantino vence o Atlético-GO e segue na briga pelo G-8 (Foto: Divulgação/Bragantino)

Claudinho deu a assistência para o gol do Ytalo e fechou o placar com um gol de pênalti. Assim, o jogador de 23 anos passa a ser o artilheiro da competição, com 17 gols. Além disso, chega a seis assistências, três a menos que o Vina (Ceará), líder nesse quesito.

Com a vitória, o Bragantino fica na 9ª colocação, com 47 pontos. O sonho por uma vaga no G-8 segue vivo.