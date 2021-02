Coca-Cola FEMSA contrata estoquista em São Paulo

Coca-Cola FEMSA contrata estoquista para preencher sua equipe. Dentre os benefícios disponíveis para o cargo estão assistência médica e odontológica, auxílio farmácia, café da manhã, restaurante interno, seguro de vida, auxílio-alimentação e vale transporte. Veja todas as informações disponíveis sobre a oportunidade!

Coca-Cola FEMSA contrata funcionários para a equipe

O candidato à vaga de estoquista da Coca-Cola precisa atuar nas seguintes atividades:

Realizar inventário de estoque;

Fazer o inventário diário;

Fazer contagem física de paletes, produtos, chapatex e vasilhames;

Conciliar contável em planilhas;

Controle de baixas de estoques;

Acompanhar data crítica;

Realizar contagem e apontar produtos por data de vencimento;

Apontamento diário de saída de produtos;

Controle de FEFO;

Registrar movimentações;

Realizar atualização do repositório;

Fazer avaliação do resultado para conciliar saldos físico-contábil;

Consumo interno;

Controle de bloqueios e liberações.

As exigências para o cargo são:

é desejável que esteja cursando o nível superior;

nível intermediário ou avançado de pacote office;

conhecimento em SAP (diferencial)

A Coca-Cola FEMSA contrata talentos que possam compartilhar dos mesmos valores da empresa. Trata-se da maior engarrafadora da marca no Brasil. Com uma média de 18 mil funcionários, atua-se no atendimento diário de 72 milhões de consumidores de diversos estados.

Como se inscrever

Aos interessados, é preciso clicar no site e seguir as orientações para cadastro. Todas as demais informações estão disponíveis diretamente na página da empresa.

