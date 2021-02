Com Dudu, Al Duhail chega como azarão e em busca da redenção na temporada

Getty

| VOLTAR PARA PÁGINA PRINCIPAL |

O Al Duhail, do Catar, se classificou ao Mundial de Clubes por ser o campeão do campeonato nacional do país-sede.

Para muitos que não conhecem esse time, o que podemos esperar deles?

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Eu acho que a principal coisa a se saber é que o Al-Duhail é um dos times mais fortes do seu continente. Eles são do Catar, que é um país bastante tradicional localmente, então é um time com muito pedigree.

Mas também é uma equipe com muitos problemas nessa temporada.

Apesar de serem os atuais campeões da Q-League, estão bem atrás do Al-Sadd, seus rivais, na nova corrida pelo título. E já parece possível dizer que eles não vão conquistar o bi.

O que o Mundial de Clubes pode dar para eles?

Poderia trazer redenção e salvação para uma temporada que prometeu muito no começo, mas não alcançou as expectativas.

Ninguém espera que eles cheguem à final e sejam campeões, mas acho que boas atuações contra times fortes pode trazer de volta um sorriso ao rosto dos torcedores, que esperavam muito do time, mas não viram a equipe chegar lá.

Eu mencionei que eles têm muito pedigree, então vamos falar um pouco do elenco.

Um nome se destaca, obviamente, é Medhi Benatia, o zagueiro que jogou na Itália, na Juventus.

Ele é uma referência na defesa para eles, será muito importante quando eles se encontrarem pressionados por um time mais forte. Ele será crucial.

Mas acho que eles também estão bem indo mais para o ataque.

Por exemplo, Almoez Ali foi o melhor jogador e artilheiro da última Copa da Ásia, José Mourinho o elogiou… Ele é uma ameaça real, uma das joias do futebol da Ásia, mas também quero ficar de olho em Edmílson Junior, que veio da Belgica para o Catar, já teve que se ajeitar na ponta direita, mas agora ele é o camisa 10 e parece um novo jogador, é uma grande ameaça no ataque, traz estilo e criatividade para o Al-Duhail.

Esses jogadores vão desempenhar um papel muito grande para ver até onde o time vai.

| Análise de Gabriel Tan, correspondente da ESPN Ásia |

“O Mundial pode trazer redenção e salvação para uma temporada de um time que prometeu muito no começo, mas não alcançou as expectativas” Gabriel Tan, correspondente da ESPN Ásia

| 21 JOGOS | 11 VITÓRIAS | 1 EMPATE | 9 DERROTAS – 53,9% DE APROVEITAMENTO |

2º colocado do Campeonato Catari

Classificado às quartas de final da Copa do Emir

Eliminado na fase de grupos da Copa do Príncipe

ESTREIA

AL-DUHAIL x AL-AHLY

QUANDO PODE PEGAR O PALMEIRAS

Enfrenta o Palmeiras apenas em uma eventual final, caso os dois times se classifiquem (mas terá que eliminar o Bayern para isso). Também poderia enfrentar o Palmeiras na disputa de 3º lugar, caso ambos caiam na semi

O CRAQUE

Getty

DUDU

ELENCO

GOLEIROS

1. Mohammed Albakari

16. Khalifa Ababacar

21. Salah Zakaria

DEFENSORES

2. Mohamed Moussa

3. Ali Malolah

4. Mehdi Benatia

5. Bassam Hisham

6. Ahmed Yasser

7. Ismail Mohamad

18. Sultan Al Brake

20. Ali Afif

23. Assim Madibo

MEIO-CAMPISTAS

8. Luiz Junior

12. Karim Boudiaf

14. Abdullah Al Ahrak

22. Khaled Mohammed

24. Ali Karimi

ATACANTES