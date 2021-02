Com gol de Lucas Paquetá, Lyon vence o Dijon no Francês e segue na vice-liderança da competição

Pela 23ª rodada do Campeonato Francês, o Lyon visitou o Dijon nesta quarta-feira e a equipe de Rudi Garcia venceu por 1 a 0, com gol do brasileiro Lucas Paquetá. Com o resultado, os Gones chegam aos 49 pontos e continuam na segunda posição da Ligue 1.

Lucas Paquetá dançando comemorando o gol da vitória do Lyon (Foto: Damien LG / Lyon)

Em primeiro tempo muito equilibrado, o Lyon abriu o placar aos 21 minutos. Toko Ekambi deu lindo passe para Paquetá na intermediária, o meio-campista revelado no Flamengo invadiu a área e bateu na saída do goleiro Anthony Racioppi para fazer o gol que definiu a vitória.

Na etapa final, o Lyon usou a experiência ao seu favor, segurou a bola e administrou o resultado esperando o fim da partida no Estádio Gaston Gérard. O time de Rudi Garcia ainda teve chance de ampliar o resultado, mas não conseguiu balançar as redes novamente.

Na próxima rodada do Campeonato Francês, o Lyon encara o Strasbourg, em casa, no sábado. O Dijon, por sua vez, tem compromisso com o Montpellier, fora de casa.