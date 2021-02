Com jogadores do sub-20, Palmeiras se reapresenta visando duelo contra o Botafogo

Menos de 48 horas depois de vencer o Santos e conquistar o título da Libertadores, o Palmeiras já precisou interromper as comemorações e focar na maratona de jogos. Nesta segunda-feira, o elenco alviverde se reapresentou na Academia de Futebol e fez um último treino antes do duelo contra o Botafogo, na quarta-feira, pelo Brasileirão.

Os titulares da final da Libertadores não participaram do atividade nos gramados e fizeram trabalhos regenerativos, como botas pneumáticas, massagens, banheira de gelo e musculação para membros superiores. Os atletas que iniciaram a decisão no banco de reservas, no entanto, foram a campo e realizaram um treino técnico.

O treinamento contou com a presença de jogadores da equipe sub-20 do Verdão. Mateus (goleiro), Helder (zagueiro), Vanderlan (lateral-esquerdo), Ramon Cesar, Vitinho, Caio Cunha (meio-campistas), Pedro Acácio, Marcelinho, Fabrício e Robinho (atacantes) reforçaram a atividade dos atuais campeões da América do Sul.

Na primeira parte do treinamento, o grupo palmeirense fez um exercício em campo reduzido, de 11 contra 11 com dois “curingas” atuando pelos dois times. Na sequência, defensores, meio-campistas e atacantes foram divididos para trabalhos específicos de cada posição. Em campos separados, os atletas treinaram finalizações e aperfeiçoaram o posicionamento.

O duelo contra o Botafogo, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, será realizado no Allianz Parque, às 16h (de Brasília). A partida será a última do Palmeiras antes do embarque ao Catar para a disputa do Mundial de Clubes. Justamente por isso, o clube paulista deverá entrar em campo com uma escalação alternativa.