Com zagueiros de emergência, Liverpool é quem movimenta fraco último dia de janela; veja as principais transferências

A janela de inverno do futebol europeu, que sempre acontece em janeiro, normalmente não é tão badalada quanto a do meio do ano, entre uma temporada e outra. Entretanto, em 2021, o último dia de transferências foi bastante monótono, com o Liverpool se destacando por trazer dois zagueiros.

Com Van Dijk, Joe Gomez e Joel Matip lesionados, os Reds precisavam desesperadamente de reforços para sua zaga. Primeiro, contrataram Ben Davies, do Preston North End. Na outra mão, mandaram uma revelação em empréstimo: Sepp van den Berg.

Junto com Davied, chega Ozan Kabak, zagueiro de 20 anos do Schalke e da seleção turca. Lutando contra o rebaixamento na Bundesliga, a equipe alemã já trouxe um substituto: Shkodran Mustafi, que era do Arsenal.

O Arsenal também cedeu outros jogadores, mas agora em empréstimo: Joe Willock defenderá o Newcastle até o fim da temporada, e Ainsley Maitland-Niles foi para o West Brom.

No Tottenham, o presidente Daniel Levy recusou uma proposta do PSG por Dele Alli, que poderia se reunir com Mauricio Pochettino, seu antino treinador nos Spurs.

Quem deixou a equipe de Mourinho foi Paulo Gazzaniga, emprestado para o Elche. O meia português Gedson Fernandes, que estava emprestado sao Tottenham pelo Benfica, agora foi para o Galatasaray.

O jovem defensor Jean-Clair Todibo, do Barcelona, estava no Benfica, mas praticamente não jogou com Jorge e foi reemprestado, agora ao Nice.

Talvez o nome mais conhecido dessa janela, entretanto, tenha ido para a Alemanha. Sami Khedira, ex-Real Madrid e Juventus chega para reforçar o Hertha Berlim, que luta contra o rebaixamento.