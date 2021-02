Como australiano virou astro de Dance Academy sem saber dançar? · .

Rara série australiana a virar um sucesso mundial, Dance Academy (2010-2013) chega neste mês ao Globoplay de olho nos fãs do início da década e em uma nova geração de admiradores. A produção situada em uma escola de dança mostra os dramas e os romances dos jovens estudantes, tudo em meio a elaboradas coreografias. Curiosamente, o ator Tim Pocock, que deu vida ao galã Ethan Karamakov, não sabia dançar –e até hoje tem dificuldades em abraçar esse rótulo.

“Eu interpretava um dançarino, mas não era um na vida real. Eu não sabia nada sobre dança, era até um pouco arrogante sobre isso. Na época, nem achava que era algo que exigia tanta habilidade. Pensava: ‘Qualquer um pode dançar, é só colocar uma música legal e se mexer'”, admite ele em entrevista exclusiva ao ..

A tal “arrogância” caiu por terra logo que Pocock percebeu as coreografias que o elenco precisava fazer diante das câmeras. “Os atores às vezes ficavam dançando o dia inteiro, trocando de um estilo pro outro num instante. Faziam um número de jazz e, logo em seguida, outro de hip hop. Foi algo que me deixou mais humilde, eu aprendi a respeitar a dança, os dançarinos e tudo o que eles fazem”, resume o ator, atualmente com 35 anos.

Para construir o personagem, ele buscou referências em seu passado como cantor de ópera –atividade que iniciou aos 10 anos. “A ópera depende muito de ensaios, e a dança também. Então não me era estranha a ideia de trabalhar nos bastidores, meses e meses de trabalho duro, para que a performance final parecesse fácil. Então, nesse aspecto, eu consegui entender esse mundo.”

Sucesso inesperado

Por estar alheio ao universo da dança, Tim Pocock não imaginava que Dance Academy fosse se tornar um sucesso. “Sem desrespeitar a série, mas não era um mundo que eu conhecia, não fazia ideia se existia mercado para algo assim. É aquela coisa, quando você faz um projeto novo, não sabe se vai ser popular, se vai funcionar, às vezes não sabe nem se vão gravar até o fim, podem decidir que não está dando certo durante as gravações e desistirem de tudo”, justifica.

Após a estreia, em maio de 2010, tudo mudou. Durante uma sessão de autógrafos do DVD da primeira temporada, o elenco se deparou com uma longa fila de fãs em um shopping. “Pensei que os Jonas Brothers estavam na cidade”, brinca Pocock, aos risos. Mas nada de Kevin, Joe ou Nick: os australianos queriam conversar mesmo com os astros de Dance Academy.

“Ficamos lá durante algumas horas, ouvindo as histórias… Uma pessoa disse: ‘Eu sempre quis dançar, mas não achei que conseguiria. E aí, vendo a série, decidi arriscar’. Outros falavam que a dança era a maneira de eles se expressarem e que era incrível vê-la representada na TV. Foi bem tocante, especialmente porque o programa tem uma mensagem construtiva, e saber que isso estava alcançando tanta gente foi demais. Ficamos bem emocionados no fim daquele dia”, lembra Tim.

Mesmo à distância, os fãs brasileiros também marcam presença nas redes sociais do ator –por aqui, a série já foi atração no canal Boomerang e na TV Brasil. “Dance Academy é exibida em 180 países, acho, então tem muita gente do mundo inteiro mandando mensagens. Mas acho que o Brasil é o país que aparece mais! E as pessoas são muito hospitaleiras, não dizem apenas ‘eu sou seu fã e moro no Brasil’, todo mundo fica me convidando para visitar!”, conta.

Confira a entrevista exclusiva de Tim Pocock ao .: