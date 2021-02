Como fica a grade da Globo na estreia do Palmeiras no Mundial? Veja o que muda · .

Depois de rescindir o contrato da Libertadores e ver o SBT bater recorde de audiência no último sábado (30) com a transmissão da final entre Palmeiras x Santos, a Globo vai mudar sua grade de domingo (7) para transmitir a estreia da equipe alviverde no Mundial de Clubes do Qatar. O time do técnico Abel Ferreira enfrenta o vencedor de Tigres, do México, ou o Ulsan, da Coreia do Sul, a partir das 15h, de Brasília.

Mesmo com horário diferenciado, a Globo confirmou que não irá cancelar nenhum programa. A emissora vai fazer um ajuste de horários, antecipando o início de suas atrações e reduzindo intervalos comerciais.

As mudanças começam ao meio-dia, quando entra no ar o filme da Temperatura Máxima. Em seguida, às 13h15, a emissora exibe o último dia de Audições às Cegas do The Voice +. A partir de 14h45, tem início a transmissão da partida.

Após o jogo, chega a hora do Domingão do Faustão, que está em contagem regressiva na grade. Se a confronto for decidido no tempo normal, o programa será mais longo, a partir das 17h. Para o caso de prorrogação e pênaltis, a atração terá outras versões editadas, com menor tempo de arte. Às 20h, o Fantástico segue em seu horário normal.

Palmeiras na Final

Com o Palmeiras na final –diante de um possível confronto com os alemães do Bayern de Munique– a Sessão da Tarde de quinta (11) não irá ao ar, já que a partida também começa às 15h. Caso as emoções se prolonguem para além dos 90 minutos, até mesmo o capítulo de Laços de Família corre o risco de ser cancelado neste dia.