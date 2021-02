Como revisar conteúdo de Português

Você já deve ter se perguntado como revisar Português para concursos. Se for por questões, se deve resumir o que você estudou da teoria… Mas com tantas regrinhas, como fazer?

Uma boa revisão faz parte do planejamento de estudos, deve estar no seu ciclo, além de ser um passo importante para garantir que você realmente aprendeu o conteúdo estudado.

Qual a importância da revisão?

A revisão é importante para fixar o que foi estudado, pois a repetição leva à absorção do máximo de conteúdo possível. Para entender isso, é interessante utilizar o conceito de Curva do Esquecimento, do psicólogo Hermann Ebbinghaus.

Segundo esse experimento, quando aprendemos alguma coisa imediatamente, estamos com 100% daquilo fresco na nossa memória. Porém, não conseguimos guardar todas essas informações no nosso cérebro e precisamos de estratégias para que ele entenda o que deve ser armazenado e será útil para a nossa prova.

Como funciona a Curva do Esquecimento?

Após 20 minutos já esquecemos ou não lembramos mais de cerca de 42% do que aprendemos naquele período. Depois de uma hora, já não lembramos mais da metade do conteúdo, ou seja, só retemos 44%. Quando chegamos por volta do 30º dia, só retemos por volta de 20% do assunto que estudamos os 30 dias anteriores.

Isso parece assustador, certo?

Por isso você deve ter uma tática para não esquecer as informações que você precisa reter na sua memória. E uma boa estratégia é a revisão desse conteúdo.

Quais assuntos priorizar na hora de revisar o conteúdo de Português?

Quando falamos do momento de revisar para a prova de Português, definir um assunto específico dependerá do concurso (nível fundamental, médio ou superior) e da banca organizadora. Cada seleção possui uma exigência diferente. Então, analise o edital com atenção. Caso não tenha sido publicado ainda, é válido procurar o anterior como referência.

Provas antigas da banca ou do concurso desejado também são recomendadas por professores para ajudar na sua pesquisa de conteúdo.

Qual a melhor forma de revisar Português?

Existem alguns tipos de revisão que podem ajudar você a fixar os conteúdos, mas os professores são unânimes em afirmar que a melhor técnica é: fazer questões.

Use cursos e ferramentas de questões online, além de simulados para praticar.

Como elaborar um cronograma de revisão de Português?

Para elaborar um bom cronograma, a primeira coisa que você deve fazer é organizar o assunto em tópicos.

O segundo passo deve ser estudar a teoria. Lembre-se: nessa etapa é indicado que você já tenha feito um resumo anteriormente para facilitar a revisão por assunto.

Existem 5 técnicas para resumos que você pode utilizar. São elas:

Resumos em tópicos

Cartões de memorização

Mapas mentais

Gravar áudios

Explicar a matéria para outra pessoa

O último passo é reforçar tudo isso praticando questões. Como falamos anteriormente, somente com treino você terá mais certeza de que absorveu o conteúdo.

Qual ordem de conteúdos usar para a revisão?

Se você estiver precisando de uma ajuda para organizar o conteúdo, veja uma ordem infalível para montar o seu cronograma de estudos.

Na sequência, você deve iniciar seus estudos a partir de temas básicos e ir evoluindo até o avançado da Língua Portuguesa. Pegue cada assunto e tire as dúvidas que eventualmente possam ter ficado no meio do caminho.

Lembre-se sempre que, para compreender questões mais complexas, é fundamental que você tenha o conhecimento do básico primeiro.

Quando você for revisar, siga essa ideia de iniciar pelo mais fácil. Dessa forma, você mantém o ritmo de estudos do seu cronograma e não irá confundir os conceitos.