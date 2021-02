Como saber se meu nome está negativado? Onde consultar o meu score? Como limpar meu nome? Se essas são algumas das suas dúvidas fique atento, pois nós preparamos um artigo super especial para esclarecer todos os seus questionamentos.

A sua saúde financeira depende de você e da suas escolhas, mas este texto foi escrito para te dar um empurrãozinho e te ensinar a entender importantes indicadores.

Acompanhe nossas dicas e fique por dentro:

1) Como saber se meu nome está negativado?

Não sabe se ficou devendo alguma coisa ou então se o seu nome está negativado? Essas informações podem ser consultadas pela internet diretamente nos chamados “birôs de crédito”.

Para saber se o seu nome está negativado basta fazer um cadastro rápido no Serasa ou no Boa Vista.

Nesses sites também é possível verificar qual empresa está te cobrando e qual o valor cobrado.

O seu nome pode ser negativado por bancos e lojas, por exemplo. Para ter o nome negativado basta dever, não existe um prazo mínimo que a empresa credora precisa esperar para negativar o seu nome.

Porém, geralmente, o prazo para negativação acontece depois de 1 mês após você não pagar uma dívida. Contudo, isso não é uma regra, e tudo vai depender da decisão da empresa, que pode variar para mais ou menos dias para incluir seu nome no hall de devedores.

Onde consultar o meu score?

A consulta do Score é feita por meios dos birôs de crédito, por um cadastro simples no seu CPF.

Duas opções disponíveis para você consultar qual é o seu atual score é Serasa ou no Boa Vista.

Caso o seu score não seja dos melhores ou você não tenha entendido a pontuação, clique aqui e saiba como aumentar o seu score e para que ele serve.

Como limpar meu nome?

Para limpar seu nome, basta fazer um acordo com as empresas para qual deve. Após o pagamento da primeira parcela da negociação, a empresa tem até 5 dias para tirar seu nome do cadastro negativo.

A negociação de dívida pode fazer seu score avançar, isso por meio do Score Turbo da Serasa.

O score é uma importante ferramenta na hora dos bancos te oferecerem serviços. Se o seu score for alto, as taxas e juros podem ser menores caso você precise de um empréstimo, por exemplo.

Cada birô de crédito pode te dar uma pontuação e isso é super normal. Caso você precise de um serviço financeiro, outros fatores também podem ser avaliados, mas é importante se ligar o seu score e manter o seu nome limpo.