como serão primeiras horas do Palmeiras no Catar para o Mundial

O Palmeiras viajou na noite de terça-feira para o Catar, onde estreia no Mundial de Clubes no próximo domingo. Depois de muito apoio no embarque, a chegada está prevista para esta quarta, por volta de 12h20 no horário de Brasília (18h20 no local).

As primeiras horas do campeão da Conmebol Libertadores em Doha, porém, serão com cada um em seu quarto de hotel – no Al Aziziyah Boutique Hotel, hospedagem de luxo que está reservada pela Fifa apenas para a delegação alviverde.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

É que, seguindo o protocolo estabelecido pela entidade máxima do futebol, o Palmeiras fará exames PCR para a COVID-19 assim que desembarcar. A delegação segue ao hotel, e cada um terá que ficar em seu respectivo quarto até saírem os resultados.

A previsão é que isso só aconteça já na manhã de quinta no horário local, madrugada no Brasil – o fuso horário é de seis horas a mais no Catar.

Também seguindo os protocolos de segurança, qualquer saída do hotel, que não para treinos ou compromissos oficiais do Mundial, está vetada.

O Mundial tem início nesta quinta-feira, com dois jogos. Um deles, às 11h (de Brasília), entre Tigres-MEX e Ulsan Hyundai-COR, definirá o rival da estreia do Palmeiras, no próximo domingo – às 15h no horário brasileiro.