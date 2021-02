Compositor dá pistas de um novo Silent Hill, mas vídeo sai do ar

Segundo o compositor de The Medium, Akira Yamaoka, um grande anúncio sobre um jogo muito aguardado pelo público está prestes a ser feito, mas ainda deve ficar guardado na gaveta por uns meses.

Durante entrevista para o canal Al Hub, Akira Yamaoka comentou sobre seus próximos projetos, trazendo novidades importantes e misteriosas sobre seu futuro na indústria dos jogos. O artista de Silent Hill, então, deixou a entender que um título muito esperado pelos fãs pode ser revelado ainda neste ano, sugerindo que a franquia de horror psicológico da Konami deve retornar em breve.

“Mantendo-se em termos gerais, acho que provavelmente você ouvirá algo neste verão, a ser anunciado”, disse Yamaoka. “Acho que é aquele sobre o qual você espera ouvir, mas o estamos guardando de maneira geral.”

Curiosamente, momentos depois de a entrevista ser publicada no canal de BoJrayed, o vídeo foi misteriosamente excluído das redes sociais, supostamente devido ao compositor ter comentado sobre algo que não deveria.

Durante todo o ano de 2020, muito se falou sobre rumores envolvendo a produção de um novo Silent Hill, mas todas as expectativas foram frustradas após a TGA, que acabou fazendo com que o jogo passasse batido mais uma vez. Apesar do desaparecimento da franquia depois da premiação, os boatos voltam a aparecer na web, e os fãs já estão agitados com a declaração do compositor.

Será que finalmente teremos um game de Silent Hill neste ano? Deixe sua resposta nos comentários.