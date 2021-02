Concurso Belo Horizonte MG 2021: Edital para Auditores em breve

No Estado de Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte prepara um novo concurso público para Secretaria Municipal de Fazenda. O edital visa o preenchimento de 14 vagas para auditor fiscal de tributos municipais e auditor técnico de tributos municipais.

De acordo com o documento, a função exigirá nível superior em áreas específicas e salários de até R$15.180,56. Em novembro de 2020, a Prefeitura formou a comissão do novo concurso para área fiscal. Com isso, o grupo é responsável por tocar os preparativos internos da seleção, como também a escolha da banca organizadora.

A banca será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da autarquia.

Informações do concurso