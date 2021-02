Concurso Prefeitura de Cascavel CE 2021: Saíram EDITAIS com mais de 800 vagas

No Estado do Ceará, a Prefeitura Municipal de Cascavel faz saber aos interessados a abertura de novos dois editais (nº 01 e 02/2020) de concurso público que tem por objetivo preencher 887 vagas em cargos de nível médio/técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

EDITAL nº 001/2020: Professor PEB II – Matemática (38); Professor PEB II – 1º ao 5º Ano (140); Professor PEB II – Língua Portuguesa (44); Professor PEB II – Música (1); Professor PEB II – Educação Especial (2); Professor PEB II – Educação Física (19); Professor PEB II – Educação Infantil (180); Professor PEB II – Educação Religiosa (7); Professor PEB II – Ciências (18); Professor PEB II – Geografia (16); Professor PEB II – História (8); Professor PEB II – Informática (1); Professor PEB II – Arte (8); Professor PEB II – Arte Cênica (1); Professor PEB II – Libras (1); Professor PEB II – Língua Estrangeira (18); Agente Administrativo (100); Agente de Apoio Escolar (15); Fiscal de Obras (10); Fiscal de Tributos (4); Técnico de Controle Interno; Agente Agropecuária (1); Técnico em Edificação (1); Analista Ambiental (1); Assistente Social (14); Auditor de Controle Interno (2); Farmacêutico Bioquímico (1); Intérprete de Libras (6); Secretário Escolar (4); Técnico Agrícola (4); Técnico em Enfermagem (40); Técnico Agroindústria (1); Técnico em Aquicultura e Pesca (1); Educador Social (8); Psicopedagogo (1); Médico Veterinário (2); Nutricionista (3); Cirurgião Dentista (9); Enfermeiro PSF (10); Enfermeiro CAPS (1); Engenheiro Ambiental (2); Engenheiros de Alimentos (1); Engenheiro Civil (2); Engenheiro de Pesca (1); Farmacêutico (3); Fiscal de Vigilância Sanitária (4); Fisioterapeuta (11); Fonoaudiólogo (2); Psicólogo (5); Procurador Municipal; Terapeuta Ocupacional (3); Turismólogo (1); Educador Físico (2); Fiscal Agropecuário (2); Fiscal Ambiental (2); Médico Cardiologista (1); Médico Radiologista (1); Médico Pediatra (1); Médico PSF (20); Médico Psiquiatra (1); Médico Clínico Geral (6); e Médico Ginecologista (1).

EDITAL nº 002/2020: Guarda Municipal (42); Agente de Trânsito (32).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 5.500,00, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

As inscrições poderão ser realizadas no período do dia 22 de dezembro de 2020 até o dia 22 de janeiro de 2021, exclusivamente, via internet, mediante pagamento de taxa de participação entre os valores de R$ 90,00 a R$ 200,00. Contudo, os candidatos que se enquadram nos critérios estabelecidos pelo edital, poderão solicitar a isenção do pagamento nos dias 22 e 23 de dezembro de 2020.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) para todos; mais prova de títulos para os cargos de nível superior. Os candidatos do edital nº 02/2020 também serão submetidos a outras etapas, que consistem em exame médico, investigação social, prova de aptidão física, avaliação psicológica e curso de formação.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 21 de março de 2021 (edital nº 01/2020) e no dia 28 de março de 2021 (edital nº 28 março de 2021).

Edital nº 001/2020: 21 de março de 2021;

Edital nº 002/2020: 28 de março de 2021.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Cascavel CE

: Prefeitura Municipal de Cascavel CE Banca organizadora :

: Escolaridade : médio/técnico e superior

: médio/técnico e superior Número de vagas : 887 vagas

: 887 vagas Remuneração : R$ 1.045,00 a R$ 5.500,00

: R$ 1.045,00 a R$ 5.500,00 Inscrições : até 22 de janeiro de 2021

: até 22 de janeiro de 2021 Taxa de Inscrição : R$ 90,00 a R$ 200,00

: R$ 90,00 a R$ 200,00 Provas : 21 e 28 de março de 2020

: 21 e 28 de março de 2020 Situação : PUBLICADO

