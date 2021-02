Concurso público CIS SP 2021: Saiu EDITAL para nível médio

No Estado de São Paulo, a Companhia Ituana de Saneamento (CIS) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher 07 vagas em cargos de nível médio completo. Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade.

De acordo com o edital, as oportunidades são para Técnico em Segurança do Trabalho (1 vgas); Técnico em Operação de Tratamento (5 vagas); Motorista Controlador de Frota (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.254,66 a R$ 2.253,19, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 11 de fevereiro de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Integri Brasil. O valor da inscrição está fixado em R$35,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas nas áreas de conhecimento: língua portuguesa; matemática; conhecimentos específicos de cada área e legislação.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 14 de março de 2021. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Informações do concurso