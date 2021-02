Confinado no BBB21, Lucas Penteado é denunciado por agressão e cárcere · .

Confinado no Big Brother Brasil 21, Lucas Penteado foi denunciado por agressão, cárcere privado e violência doméstica por uma suposta ex-namorada. Na segunda-feira (1º), ela registrou um boletim de ocorrência contra o ator na Delegacia de Defesa da Mulher localizada em Diadema, região metropolitana de São Paulo.

“O caso foi registrado na DDM de Diadema nesta segunda-feira (1°) e encaminhado para a 1ª DDM da Capital, local dos fatos, para o prosseguimento das investigações”, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para o ..

Segundo o boletim, ao qual o UOL teve acesso, a suposta vítima disse que teria namorado o brother durante cinco meses e que o relacionamento teria terminado em maio de 2020.

“Os desentendimentos entre eles acontecem desde o início do relacionamento, vez que já foi ameaçada de agressão física sem motivo aparente, agredida com empurrões e fortes apertos nos braços, perturbada na sua tranquilidade, pois sempre enviava pessoas para persegui-la em Diadema”, explicou a mulher no registro oficial da denúncia.

No B.O., a suposta vítima também afirmou que “se sentiu obrigada à prática sexual, cedendo por medo de ser agredida” e que foi diagnosticada com depressão e ansiedade.

A reportagem entrou em contato com a equipe que auxilia Lucas Penteado no relacionamento com a imprensa, enquanto o brother segue sem assessoria, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

