Confronto entre Corinthians e Ceará faz Globo bater recorde com futebol em 2021 · .

O confronto entre Corinthians e Ceará pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputado na noite de quarta-feira (3), fez a Globo bater o recorde com futebol em 2021. A partida registrou 25,7 pontos no ibope na Grande São Paulo, sendo a mais vista às quartas-feiras das quatro rodadas da competição neste ano.

Na Neo Química Arena, em São Paulo, o timão venceu o Ceará de virada, por dois a zero, e segue na busca por uma vaga na Libertadores 2021. O rival havia aberto o placar com um gol de Fabinho, mas os jogadores Fábio Santos e Léo Natel marcaram outros dois, resultando na vitória do time paulista.

No ibope, a partida de futebol registrou 38,8 de share (ou seja, de cada 100 televisores ligados, 38,8 estavam sintonizados na Globo), se tornando o jogo mais visto do ano, até o momento, se comparado aos últimos três confrontos do Brasileirão.

O confronto entre Bragantino e São Paulo, no dia 6 de janeiro, bateu 22,3 pontos de média na Grande São Paulo; a disputa entre Corinthians e Fluminense na semana seguinte pontuou 24,1; e a partida São Paulo x Internacional, no dia 20 do mês passado, marcou 24,5.

Exibido em um horário com mais televisores ligados e de carona com a novela A Força do Querer, que teve média de 29,6 na noite de ontem, a vitória do Corinthians superou até o ibope da final da Libertadores no SBT, quando a emissora de Silvio Santos bateu 25,3 pontos no dia 30 de janeiro, um sábado.

Veja abaixo as audiências da quarta-feira, 3 de fevereiro, na Grande São Paulo:

