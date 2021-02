Conheça o Tigres, campeão da Concacaf e possível adversário do Palmeiras no Mundial

O Tigres UANL é uma das equipes candidatas à enfrentar o Palmeiras na semifinal do Mundial de Clube. Ainda assim, o time mexicano terá que enfrentar primeiro o Ulsan, da Coréia do Sul, nesta quinta-feira, às 11h (de Brasília).

TRAJETÓRIA

​Campeão pela primeira vez da Concacaf Champions League, o Tigres, representante da América do Norte, chega ao Mundial após uma grande campanha no mata-mata da competição continental. Com goleadas aplicadas contra Alianza FC, New York City FC e CD Olimpia, a final foi o grande desafio do clube mexicano.

A finalíssima contra o Los Angeles FC, uma das equipes de destaque da liga americana, a Major League Soccer, foi marcada por uma virada mexicana na segunda etapa. Com gols de Ayala e Gignac, além da participação de Nico López, ex-Internacional, nos gols, o Tigres tornou-se campeão.

PRIMEIRA PARTICIPAÇÃO

​O Mundial de Clubes de 2020 será o primeiro do Tigres UANL, que bateu na trave em três finais recentes da Concacaf (2016, 2017 e 2019). Ainda assim, nenhuma equipe da América do Norte chegou à final do Mundial da FIFA, com o Tigres podendo bater esta marca.

O caminho para a final ainda é longo, e o Tigres enfrenta primeiro o Ulsan, da Coréia do Sul, às 11h (de Brasília) desta quinta-feira. Caso elimine a equipe coreana, os mexicanos ainda terão que enfrentar o Palmeiras na semifinal do Mundial.

CHEGADA AO QATAR

O Tigres chega ao Qatar com destaques como o atacante francês Gignac, autor do gol do título da Concacaf, e o volante brasileiro Rafael Carioca, que destacou-se no Atlético Mineiro e no Vasco da Gama. Nico López, ex-Internacional, não viajou com os 24 jogadores da delegação por testar positivo para Covid-19.