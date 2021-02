conheça todos os rivais do Palmeiras em análises de quem sempre acompanha os times de perto

Chegou a grande hora! Depois de muito sofrimento na final da Libertadores, o Palmeiras já está no Catar em busca do Mundial de Clubes em busca do tão sonhado título inédito – ao menos no formato atual.

Mas a missão será complicada! A começar pelo Bayern de Munique, principal favorito ao título e possível rival da grande decisão.

Só que os outros times também trazem perigos! E o ESPN.com.br foi atrás de quem acompanha essas equipes costumeiramente para apontar os pontos fortes e fracos de cada uma.

Afinal: com o que o Palmeiras deve se preocupar? E quais são as fraquezas que pode aproveitar?

ASSISTA abaixo e clique para saber mais de cada time.





“O Al Ahly não estará lá só para fazer número. São favoritos para passar pelo Al Duhail na primeira fase” Ed Dove, correspondente da ESPN África

FICHA TÉCNICA

PAÍS: Egito

FUNDAÇÃO: 1907

TÍTULOS CONTINENTAIS: 9x campeão da Champions Africana (1982, 87, 2001, 05, 06, 08, 12, 13 e 20)

TÍTULOS DO CAMPEONATO NACIONAL: 42x campeão do Egito (1949, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19 e 20)

OUTROS MUNDIAIS:

2012 – 4º colocado: vitória contra Sanfrecce Hiroshima (JAP) nas quartas, derrota para o Corinthians na semifinal e derrota para o Monterrey (MEX) na disputa de 3º

2013 – 6º colocado: derrota para o Guangzhou Evergrande (CHN) nas quartas e derrota para o Monterreu (MEX) na disputa de 5º

QUANDO PODE PEGAR O PALMEIRAS

Enfrenta o Palmeiras apenas em uma eventual final, caso os dois times se classifiquem (mas terá que eliminar o Al Ahly e o Bayern para isso). Também poderia enfrentar o Palmeiras na disputa de 3º lugar, caso ambos caiam na semi

“O Mundial pode trazer redenção e salvação para uma temporada de um time que prometeu muito no começo, mas não alcançou as expectativas” Gabriel Tan, correspondente da ESPN Ásia

FICHA TÉCNICA

PAÍS: Catar

FUNDAÇÃO: 2009

TÍTULOS CONTINENTAIS: nenhum

TÍTULOS DO CAMPEONATO NACIONAL: 7x campeão do Catar (2011, 12, 14, 15, 17, 18 e 20)

OUTROS MUNDIAIS: nunca disputou

QUANDO PODE PEGAR O PALMEIRAS

Enfrenta o Palmeiras apenas em uma eventual final, caso os dois times se classifiquem (mas terá que eliminar o Al Ahly e o Bayern para isso). Também poderia enfrentar o Palmeiras na disputa de 3º lugar, caso ambos caiam na semi

BAYERN DE MUNIQUE – campeão europeu

“Acredite no Bayern de Munique, eles são os favoritos e estão sempre famintos! Querem ganhar o Mundial para fazer história” Stephan Uersfeld, especialista de Bundesliga do ESPN FC

FICHA TÉCNICA

PAÍS: Alemanha

FUNDAÇÃO: 1900

TÍTULOS CONTINENTAIS: 6x campeão da Champions League (1974, 75, 76, 2001, 13 e 20)

TÍTULOS DO CAMPEONATO NACIONAL: 30x campeão da Alemanha (1932, 69, 72, 73, 74, 80, 81, 85, 86, 87, 89, 90, 94, 97, 99, 2000, 01, 03, 05, 06, 08, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20)

OUTROS MUNDIAIS:

1976 – Campeão contra o Cruzeiro

2001 – Campeão contra o Boca Juniors (ARG)

2013 – Campeão contra o Raja Casablanca (MAR) – venceu o Guangzhou Evergrande (CHN) na semi

QUANDO PODE PEGAR O PALMEIRAS

Enfrenta o Palmeiras apenas em uma eventual decisão se ambos vencerem seus jogos na semifinal – ou na disputa de 3º lugar se ambos perderem

“O Tigres é a equipe da década do futebol mexicano. Em qualquer torneio que disputem, competem!” Herculez Gómez, ex-jogador e especialista da ESPN Deportes

FICHA TÉCNICA

PAÍS: México

FUNDAÇÃO: 1960

TÍTULOS CONTINENTAIS: 1x campeão da ConcaChampions (2020)

TÍTULOS DO CAMPEONATO NACIONAL: 7x campeão do México (1978, 1982, Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017 e Clausura 2019)

OUTROS MUNDIAIS: Nunca participou

QUANDO PODE PEGAR O PALMEIRAS

Enfrenta o Palmeiras em uma eventual semifinal se passar pelo Ulsan (COR)

“O Ulsan deve querer se redimir, porque na última vez que jogaram o Mundial, em 2012, não foram tão bem. Além de representar a Ásia, eles vão querer lutar um pouco para reconquistar seu orgulho” Gabriel Tan, correspondente da ESPN Ásia

FICHA TÉCNICA

PAÍS: Coreia do Sul

FUNDAÇÃO: 1983

TÍTULOS CONTINENTAIS: 2x campeão da Champions Asiática (2012 e 2020)

TÍTULOS DO CAMPEONATO NACIONAL: 2x campeão da Coreia do Sul (1996 e 2005)

OUTROS MUNDIAIS:

2012 – Eliminado nas quartas de final pelo Monterrey (MEX) e derrotado na disputa de 5º lugar pelo Sanfrecce Hiroshima (JAP)

QUANDO PODE PEGAR O PALMEIRAS

Enfrenta o Palmeiras apenas em uma eventual semifinal se passar pelo Tigres (MEX)