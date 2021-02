Conmebol congratula Inter por classificação para a Libertadores

Por meio das redes sociais, a Conmebol parabenizou o Internacional pela classificação antecipada para a Copa Libertadores. A vaga foi conquistada com a vitória contra o Red Bull Bragantino no último domingo.

“Bem-vindo de volta, Internacional. Bicampeão da Conmebol Libertadores, o líder do Brasileirão já garantiu sua vaga na Copa de 2021. Será a participação número 14”, ´publicou a Conmebol.

No momento, o time de Abel Braga soma 65 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Athletico-PR, primeiro time fora da zona de classificação para a Libertadores.

Após garantir vaga no torneio continental, o Colorado disputa as últimas cinco rodadas do Campeonato Brasileiro tentando sacramentar o título.