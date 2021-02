Conmebol realiza sorteio e define confrontos das primeiras fases da Libertadores

Nesta sexta-feira, a Conmebol realizou o sorteio dos confrontos das fases preliminares da Libertadores. Em um evento em Assunção, no Paraguai, a entidade definiu as partidas de três etapas iniciais da competição. O Brasil terá dois representantes a partir da segunda fase, enquanto outros seis entram diretamente na fase de grupos, incluindo o atual campeão Palmeiras.

Na etapa inicial, são somente seis equipes: uma da Bolívia, uma do Equador, uma do Paraguai, uma do Peru, uma do Uruguai e uma da Venezuela. Serão três confrontos, e os três vencedores avançam à segunda fase, na qual ingressam dois times brasileiros.

SORTEIO DA PRIMEIRA FASE

Os confrontos da etapa inicial ficaram estabelecidos da seguinte forma:

​Uruguai 4 x Universidad Católica (EQU)

Universidad César Vallejo (PER) x Caracas (VEN)

Royal Pari (BOL) x Guaraní (PAR)

Na próxima etapa, 16 times disputam oito vagas na terceira fase, em jogos de ida e volta. Apenas quatro equipes seguirão no torneio. Os grupos da Libertadores serão sorteados no dia 16 de abril.

SORTEIO DA SEGUNDA FASE

As partidas da fase 2 ficaram definidas da seguinte maneira:

E1 x Libertad (PAR)

Brasil 7 x Ayacucho (PER)

Uruguay 3 x Bolívar (BOL)

Chile 3 x San Lorenzo (ARG)

Brasil 8 x Deportivo Lara (VEN)

E2 x Junior de Barraquilla (COL)

Chile 4 x Ind. Del Valle (EQU)

E3 x Atlético Nacional (COL)

Até o momento, de acordo com a classificação atual do Campeonato Brasileiro, o Grêmio representa o Brasil 7. Porém, o Imortal ainda disputa a final da Copa do Brasil e pode conseguir vaga direta, caso seja campeão da competição. O Corinthians, oitavo colocado do Brasileiro, é o Brasil 8 no momento.