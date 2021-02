Conmebol revela acordo com a Uefa para realizar Copa Intercontinental feminina

Em entrevista à ESPN nesta quinta-feira, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, anunciou ter chegado a um acordo com a Uefa para a realização da Copa Intercontinental feminina entre as campeãs de Libertadores e Champions League.

A partida ainda não tem data definida, mas o dirigente espera que a primeira edição seja realizada neste ano.

O Lyon detém o título europeu, enquanto o torneio sul-americano de 2021 vai acontecer em março na Argentina – o atual dono da conquista é o Corinthians.

A Copa Intercontinental aconteceu no futebol masculino entre 1960 e 2004 com diferentes formatos: jogos de ida e volta, duelos com uma terceira partida em campo neutro para desempate. e a partir de 1980 até seu final com partida única no Japão.

Corinthians e Lyon, os atuais detentores dos títulos continentais femininos Getty

Desde 2005, a Fifa assumiu a organização e ampliou a competição, transformando-na em um Mundial de Clubes, com a participação dos campeões continentais de América do Sul, Américas do Norte e Central, Europa, Ásia, África e Oceania além de um time representando o país-sede.