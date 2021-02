Conteúdo e a Atração da Audiência

Marketing Inbound e os pilares estratégicos da atração

Sabemos da importância de atrair visitantes para o seu site, sendo assim, as estratégias de marketing digital Inbound marketing são as mais funcionais para essa objetividade. Ao passo que o marketing de conteúdo é um dos pilares dessa estratégia.

Haja vista que conteúdos diversos atraem as pessoas de forma orgânica. Segundo uma pesquisa da Content Trends, 70% das empresas brasileiras atraem o seu público através de ações de marketing de conteúdo.

Geração de Leads e aumento das vendas imediatas

Principalmente por meio de blogs. Esses empresários afirmaram que aumentaram o número das suas vendas em até 4 vezes e atraíram até 5 vezes mais leads para o seu negócio.

As estratégias de marketing de conteúdo consistem em educar a audiência para que o cliente possa confiar no seu site quando precisar de alguma informação.

Ferramentas do mercado e geração de conteúdo

Sendo assim, é preciso estabelecer uma relação de confiança e autoridade através de uma ligação entre o público e o seu serviço ou produto. Não somente por meio de blogs é possível criar o marketing de conteúdo, bem como, por meio de todas as ferramentas disponíveis no mercado.

Por isso, essa é uma estratégia tão popular, visto que é possível que a empresa faça uso de várias outras formas para gerar conteúdo.

Regras do SEO e backlinks de qualidade

Sendo assim, é importante que a empresa respeite as regras do SEO, atue com backlinks de qualidade e tenha um conteúdo que agregue ao cliente.

Por isso, é importante que as ferramentas utilizadas pela empresa façam parte de páginas responsivas. Ou seja, são muitos os detalhes para que seja gerada confiabilidade no mercado. No entanto, esses detalhes são ferramentas fundamentais do mercado atual.