Corinthians homenageia Tevez em seu aniversário

O Corinthians usou das suas redes sociais na manhã desta sexta-feira para parabenizar o atacante Carlos Tevez, que completa 37 anos e que jogou no clube de 2005 a 2006.

Hoje é aniversário de um dos ídolos mais raçudos da história recente do Timão! O atacante @__CarlitosTevez, de breve porém vitoriosa passagem no Alvinegro entre 2005 e 2006, completa 37 anos! Parabéns!#ParabénsTevez #VaiCorinthians pic.twitter.com/Qzdi0BLNDG — Corinthians (@Corinthians) February 5, 2021

Pelo Corinthians, Tevez se destacou especialmente na campanha do título do Campeonato Brasileiro de 2005, no qual marcou 20 gols e deu sete assistências. Atualmente, o argentino é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Timão, com 46 gols. Apenas Paolo Guerrero tem números superiores, com 54.

Seu atual clube, Boca Juniors, também desejou parabéns ao atacante em sua rede social.

Após incertezas em relação a seu futuro, Carlitos, como é carinhosamente chamado, já deixou claro que ficara na equipe argentina para a próxima temporada.