Corinthians x Ceará: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Nesta quarta-feira, às 21h30, Corinthians e Ceará se enfrentam pela 34ª rodada do Brasileirão-2020, na Neo Química Arena. Em confronto direto por vaga na Copa Libertadores, as equipes entrarão em campo com mudanças no time titular. O Timão fará alterações no setor de ataque, e o Vozão na defesa.

> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

> Relembre quantos jogadores da base o Corinthians utilizou nesta temporada

Após duas derrotas consecutivas, o Corinthians busca voltar a vencer, ainda de olho em vaga no torneio continental e vê o confronto com os cearenses como uma decisão rumo a esse objetivo. Para isso, Vagner Mancini deve sacar Jô e colocar Léo Natel para fazer um “falso 9”, enquanto Otero volta ao time no lugar de Mateus Vital. Araos e Cantillo serão mantidos no meio-campo.

Já o Ceará, também vindo de derrota, mantém vivo o sonho de jogar a Libertadores neste ano. Guto Ferreira, porém, não poderá contar com Bruno Pacheco, com problema na coxa direita. Alyson será seu substituto na lateral esquerda. Já Tiago Pagnussat será poupado e Klaus entra. Eduardo e Charles cumpriram suspensão e retornam como opção no banco de reserva.

Veja todas as informações sobre o jogo:

CORINTHIANS X CEARÁ

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 3/2/2021, às 21h30

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Onde acompanhar: Globo, Premiere e em tempo real no LANCE!

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Cantillo; Gustavo Silva, Araos e Otero; Léo Natel. Técnico: Vagner Mancini.

Desfalques: Cazares (estiramento na coxa direita), Jemerson (estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo) e Lucas Piton (recuperação de cirurgia na hérnia inguinal)

Pendurados: Gabriel Pereira, Everaldo, Cantillo, Luan, Fagner, Gabriel, Camacho, Mateus Vital, Walter e Cássio

CEARÁ

Richard; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Klaus e Alyson; Fabinho, Fernando Sobral e Vina; Lima, Léo Chú e Cléber. Técnico: Guto Ferreira.

Desfalques: Bruno Pacheco e Tiago Pagnussat (poupados)

Pendurados: Lima, Wescley, Vitor Jacaré e Fernando Prass