Covid-19: Ativistas oferecerão maconha grátis a quem se vacinar nos EUA

Para incentivar a vacinação contra Covid-19 em Washington DC, capital dos EUA, ativistas distribuirão maconha de graça a adultos dispostos a serem imunizados. O plano será colocado em prática assim que as vacinas estiverem disponíveis para uma parcela maior da população. Em Washington DC a distribuição de maconha é legal, assim como o cultivo e o uso, mas a venda é proibida.

A campanha chamada “Joints for Jabs” (Baseados por Vacinas) é uma iniciativa do grupo DC Marijuana Justice (DCMJ), que luta pela legalização total da maconha nos EUA.

De acordo com o grupo, a ideia por trás da distribuição de maconha a quem se vacinar contra Covid-19 é celebrar uma “ocasião histórica” representada pela imunização que pode levar ao fim da pandemia. Além disso, o objetivo do grupo é chamar atenção e encorajar mais pessoas a se vacinarem. O agradecimento será um saquinho de maconha.

“O propósito é oferecer uma recompensa às pessoas que cumpriram seu dever cívico e se vacinaram. Vai chegar um momento em que teremos mais vacinas do que pessoas dispostas a se vacinar”, diz à BBC News Brasil um dos co-fundadores do DCMJ, Adam Eidinger.

Nesta semana, o grupo enviou uma carta à prefeita de Washington DC, Muriel Bowser, para pedir apoio do governo à iniciativa.

“Nós estamos cientes de que muitos usuários de cannabis desconfiam de vacinas e da ciência usada para justificar sua distribuição. Nosso objetivo é usar a cannabis como meio de agradecer àqueles que estão recebendo a vacina e encorajar os mais céticos a receberem sua dose.”, diz a carta.

Quando começa a distribuição de maconha contra Covid-19?

A expectativa inicial do grupo era começar a distribuição de maconha aos vacinados contra Covid-19 no mês de março. No entanto, pelo ritmo de vacinação nos EUA, a data deve ser adiada.

Os organizadores agora cogitam iniciar a campanha no dia 20 de abril, data escrita como 4/20 nos Estados Unidos, formando o 420 (número símbolo da maconha), e por isso muito celebrada entre ativistas e entusiastas da cannabis no país.

Para definir os locais da distribuição de maconha, o grupo aguarda mais informações sobre os locais que serão utilizados como postos de vacinação contra Covid-19. No entanto, quem é do grupo de risco e já foi imunizado, como profissionais de saúde, poderá pedir ao DCMJ o seu saquinho de maconha, bastando mostrar que recebeu a vacina.

Dezenas de produtores domésticos de maconha da região participarão da campanha em Washington DC, onde a distribuição de cannabis é legal, assim como o cultivo e os usos recreativo e medicinal da planta. Apenas a venda é proibida. Toda maconha distribuída será orgânica, cultivada sem uso de fertilizantes e pesticidas sintéticos.