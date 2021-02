Criacionista, Gênesis comprova teoria da seleção natural de Darwin com musicais · .

Gênesis se tornou uma das principais cartas na manga da Record para divulgar o Criacionismo na televisão. Em guerra contra Charles Darwin (1809-1882), a emissora escalou até mesmo o seu jornalismo para explorar as lacunas da concorrência, principalmente a teoria da Evolução. O folhetim, porém, é uma das melhores propagandas a favor dos estudos do naturalista britânico –apenas o telespectador mais apto é capaz de resistir e não trocar de canal diante de mais um número musical.

As sequências são bem acabadas e, claro, a tentativa da emissora de renovar a linguagem de seus folhetins bíblicos é louvável. As canções, porém, quebram o ritmo e podem se tornar uma das principais pedras no sapato para manter o interesse do público assim que Ninrode (Pablo Morais) e a torre de Babel virem abaixo na próxima quinta (4).

A trama de Camilo Pellegrini, Stephanie Ribeiro e Raphaela Castro será posta à prova depois que sua etapa mais “pirotécnica” chegar ao fim. A história perderá boa parte do apelo, já que os efeitos visuais se tornarão mais raros nas próximas fases, Ur dos Caldeus e Jornada de Abraão –só resta praticamente a destruição de Sodoma e Gomorra.

A “tempestade perfeita” que permitiu à Record incomodar a Globo no horário nobre também parece que está perto de acabar, uma vez que Bibi (Juliana Paes) volta a tirar a reprise de A Força do Querer (2017) do fundo do poço. Com uma greve dos caminhoneiros à vista, o Jornal Nacional também deve ganhar mais força nas próximas semanas.

A emissora de Edir Macedo provavelmente deverá mudar os planos de usar os números musicais para esticar a história, que já ganha ânimo nos bastidores para chegar até os 200 capítulos e ultrapassar a previsão inicial de oito meses no ar. Do ateu ao mais cristão, o espectador nas redes sociais reclama que as canções testam a paciência até de Jó –com o perdão do trocadilho.

Depois de surfar em alta audiência por duas semanas, a direção já encontrou a fórmula para manter os índices e deixar o SBT para trás de uma vez por todas. O público gostou da agilidade, que lembra as minisséries anteriores, e principalmente o cuidado visual com as imagens que vão ao ar. Do fruto proibido azul ao dilúvio, são elas que asseguram a repercussão na internet.

Darwin está a espreita para fazer de Gênesis seu novo arquipélago de Galápagos, onde propôs a teoria da seleção natural em que o homem não veio do barro, mas de milênios de uma evolução vagarosa que seleciona não os mais fortes, mas os mais adaptáveis –e se a Record não se adaptar, corre risco de fazer a audiência voltar à lama e virar pó.

