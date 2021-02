Criticada por fãs de As Five, imaturidade de Lica é defendida por criador da série · .

Criticada por alguns fãs da série As Five por se esquecer de toda a maturidade aprendida em Malhação – Viva A Diferença (2017), Lica (Manoela Aliperti) foi defendida pelo roteirista Cao Hamburger. Em entrevista para o ., o criador do spin-off justificou que, assim como alguns jovens, a personagem ainda não se encontrou.

Na trama do Globoplay, a filha de Marta (Malu Galli) parece ter desaprendido tudo que havia vivenciado no folhetim da TV aberta. Logo no primeiro episódio –que se passa depois de cinco anos do fim de Viva a Diferença–, o público descobre que Lica não tem emprego, vive às custas do mãe e perdeu seu relacionamento saudável com Samantha (Giovanna Grigio).

“Ela não se encontrou em alguns aspectos importantes da vida adulta. O que é muito normal em uma sociedade que cobra definições profissionais muito cedo. Não é todo mundo que, aos 20 e poucos anos, sabe o que quer estudar, com o que quer trabalhar, mesmo nas classes privilegiadas, como é o caso da Lica”, afirmou Cao Hamburger.

De fato, a narrativa de Lica em As Five parece estar atrasada em relação às outras protagonistas da série. Enquanto a jovem fica estacionada no mesmo lugar, Ellen (Heslaine Vieira) se prepara para defender um mestrado, Keyla (Gabriela Medvedovski) “se vira nos 30” com a rotina de mãe solo, Tina (Ana Hikari) lida com a perda da mãe e Benê (Daphne Bozascki) se adequa a uma nova fase sem Guto (Bruno Gadiol).

Apesar da grande discrepância da personagem de Manoela Aliperti com o restante do elenco, Hamburger disse que tem um pouco de Lica. Ele também teve dificuldades para se encontrar nos tempos de juventude, e defendeu que o dilema da jovem fez com que “muita gente se identificasse com a Lica nessa temporada”.

Lica tenta surpreender Samantha em As Five

Esperança no fim do túnel?

No spin-off, o público viu a série de roubadas em que a ex-aluna do Colégio Grupo se meteu na vida adulta. No entanto, o último episódio da temporada dá uma pontinha de esperança para quem torceu pela menina em Malhação.

Logo depois de não apresentar uma tarefa no trabalho, Lica tem uma súbita iluminação e começa a tentar arrumar os problemas ao seu redor. Como o vazamento de água em seu apartamento –e o encanamento de todo o prédio. Os resultados positivos a animam e, confiante, ela decide pedir Samantha em casamento para se redimir das burradas passadas.

Cao Hamburger foi perguntado sobre o que os fãs de As Five podem esperar da segunda temporada (incluindo a reviravolta de Lica), mas o autor se esquivou da resposta.

“Nosso público é muito inteligente, perspicaz e entende muito de séries. Por isso, não gosta de spoilers. De qualquer forma, muitas surpresas vêm por ai. Eu mesmo às vezes me surpreendo com o que essas cinco mulheres resolvem fazer”, finalizou ele à reportagem