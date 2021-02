Cruzeiro confirma ex-lateral Belletti como novo auxiliar fixo da comissão técnica para próxima temporada

O Cruzeiro confirmou nesta quinta-feira (4) novidades em sua comissão técnica. A principal delas é a mudança de cargo de Belletti, ex-lateral-direito e campeão mundial com a seleção brasileira em 2002.

Antes diretor de negócios internacionais do clube, Belletti foi efetivado como como auxiliar fixo da comissão técnica. Portanto, trabalhará ao lado do técnico Felipe Conceição.

Será uma nova função no mundo do futebol para o ex-atleta, que começou a carreira no Cruzeiro e depois defendeu São Paulo, Barcelona, Chelsea, Fluminense, entre outros.

Além de Belletti, a nova comissão cruzeirense terá o também auxiliar Fabrício Vasconcellos, o preparador físico Ronaldo Torres e o analista Bernardo Lima.

Outra novidade confirmada pelo clube é a chegada de Célio Lúcio. O ex-jogador, também com história no Cruzeiro, vai coordenador a transição entre categorias de base e time principal.