Cubo: remake japonês ganha primeiro trailer

A produtora e distribuidora japonesa Shochiku anunciou o remake de Cubo, thriller de horror canadense de 1997. Assim como na versão original dirigida por Vincenzo Natali (Campo do Medo), a atração terá o título e enredo mantidos. No caso, serão seis pessoas de origens e personalidades diferentes, presas em um labirinto com armadilhas mortais.

O novo filme é estrelado por Suda Masaki (Ah, kôya), Okada Masaki (Confissões), Tashiro Hikaru (Kamen Raidâ Birudo), Saito Takumi (Patrulha Estelar), Yoshida Kotaro (Ouroboros), além da atriz e modelo Anne Watanabe, como os seis presos da misteriosa instalação. Sob a direção de Yasuhiko Shimizu (Vise) e roteiro de Tokuo Koji (Haunted Campus), o filme já foi gravado entre outubro e novembro do ano passado.

Dentre os principais temas abordados no suspense, destacam-se testes de limites de força física e mental, atrelados a situações de tensão, medo e ansiedade. A Shochiku liberou o primeiro trailer, cujo conteúdo traz detalhes que remetem a elementos da produção original. Confira!

“Ninguém pode resistir ao poderoso sistema do Cubo. Ao fazer esse filme, foi como se tivéssemos entrado no próprio Cubo. (Isso porque filmamos o filme inteiro em um só lugar) Então, tivemos que nos confrontar. O que se esconde no abismo da esperança ou desespero? Em breve você estará no Cubo conosco. Na verdade, você já pode estar nele”, diz o comunicado da produtora.

Sinopse

Após um grupo de estranhos despertar em um misterioso local, eles deverão se unir e usar suas habilidades para evitar os perigos e buscar uma saída de um labirinto, enquanto tentam desvendar o motivo de terem sido colocados ali. A produção original estreou no Japão em 1998 e rapidamente conquistou os fãs, ganhando inclusive o status de cult no país.

Cube chegará aos cinemas do Japão em 22 de outubro, porém, não foi revelado como será sua distribuição internacional.