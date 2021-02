Cuca chama dois jovens para substituir Lucas Veríssimo e Diego Pituca em treino do Santos

O técnico Cuca buscará mais opções nas categorias de base do Santos para substituir as ausências de Lucas Veríssimo e Diego Pituca, negociados com Benfica (POR) e Kashima Antlers (JAP), respectivamente.

O zagueiro Robson Reis, de 20 anos, e o meio-campista Arthur Pangaro, de 21, foram chamados para o treinamento desta segunda-feira, no CT Rei Pelé.

A promoção não é definitiva. Cuca observará de perto alguns jovens do Peixe para encontrar alternativas ao elenco. Robson e Arthur, porém, largam na frente.

Guardadas as devidas proporções, as características são semelhantes. Robson Reis é um zagueiro destro e de boa velocidade, enquanto Arthur Pangaro é um volante ou meia canhoto.

O Santos voltará a treinar na manhã desta terça-feira, quando definirá a equipe para enfrentar o Grêmio na próxima quarta, às 16h (de Brasília), na arena em Porto Alegre, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem Veríssimo e Pituca, Laércio e Lucas Braga devem ser os substitutos em relação ao time titular da derrota na final da Libertadores da América contra o Palmeiras no último sábado, no Maracanã.