Curva do Esquecimento: o que é e como superar

Você termina de estudar um conteúdo e, horas depois, já não lembra grande parte do que estudou? Pois saiba que isso pode ser explicado pela teoria da Curva do Esquecimento.

Em 1885, a teoria, do filósofo alemão Hermann Ebbinghaus, foi apresentada por meio de um gráfico que demonstrou como acontece a retenção de informações no nosso cérebro ao longo de um período de tempo.

Em seu trabalho, Ebbinghaus conseguiu mostrar o porquê as informações adquiridas se perdem com o tempo. Por isso, sua teoria é bastante utilizada em estudos da memória e aprendizagem.

Mas fique calmo que, apesar da perda de informações, é possível contornar a Curva do Esquecimento e melhorar o seu rendimento nos estudos.

Como funciona a Curva do Esquecimento?

A teoria do filósofo alemão diz que, após estudar um conteúdo, você está com 100% daquela informação na sua memória.

Segundo Ebbinghaus, o que acontece em seguida, é que seu cérebro, ao longo do tempo, vai “desarmazenando” o que foi aprendido, pois ele não é capaz de reter toda a informação de uma vez.

Após 20 minutos, você vai ter esquecido cerca de 42% do que aprendeu. Depois de uma hora, mais da metade do conteúdo já foi esquecida (56%).

Passados 30 dias, 80% do conteúdo que você estudou é esquecido também.

Por que é importante entender a Curva do Esquecimento?

Compreender a Curva do Esquecimento é importante porque influencia diretamente na sua estratégia de preparação. Tendo isso em mente, você pode buscar alternativas para melhorar o seu aprendizado nos estudos para concurso.

O esquecimento é um mecanismo natural, já que, como apontado no tópico anterior, parte do que você aprende é perdido com o tempo. Só é retido aquilo que o cérebro reconhece como importante para você, ou seja, só aquilo que precisa.

O segredo é fazer o seu cérebro entender o que é necessário. E como fazer isso? Revisando!

Como superar a Curva do Esquecimento?

Para desmontar a Curva do Esquecimento você precisa revisar as informações da maneira correta e no momento certo. A revisão é apenas um dos três pilares para um estudo eficiente. Ela precisa ser complementada com estudo de teoria e prática de exercícios.

Um estudo feito com alunos mostrou que ler é 9% mais efetivo do que assistir a videoaulas, além de ser 25% mais eficiente do que aulas presenciais e 44% do que áudios.

Ainda de acordo com essa pesquisa, foi observado que a prática é 37% mais efetiva do que a teoria, enquanto revisar é 45% melhor do que a prática.

O segredo é encontrar um ponto de equilíbrio entre teoria, prática e revisão. No entanto, essa divisão vai depender da realidade de cada pessoa. Quanto mais ativo o estudo, maior a retenção.

O que fazer para evitar o esquecimento?

Para minimizar o esquecimento, é preciso estudar de forma cíclica, que quer dizer não estudar uma única disciplina por vez. Você sabe o que são ciclos de estudos?

O aprendizado se dá de forma muito mais sólida, quando se aprende aos poucos. Isso quer dizer que é importante ter uma evolução constante no aprendizado. Durante a sua sessão de estudos, teoria, prática e revisão precisam estar presentes. Após o estudo da teoria, você pode resolver exercícios para mensurar quais são as suas dificuldades.

Na hora de revisar, a dica é focar nos assuntos com maior dificuldade. Além disso, você pode procurar por alguns métodos eficientes de revisão, como:

Mapas mentais

Resumos

Flashcards

A importância é de que os materiais de revisão sejam feitos pelo próprio aluno. A efetividade na sua preparação também vai depender da divisão entre teoria, prática e resumo. Faz uma grande diferença no resultado quando essa divisão é feita levando em consideração a proficiência do candidato.

Quais técnicas de revisão podem ajudar a evitar o esquecimento?

A revisão é a técnica principal para evitar o esquecimento do que você aprendeu durante o estudo da teoria. No entanto, o primeiro ponto é que não faz sentido revisar de forma burocrática.

Isso porque você não vai (e nem deve) revisar todo o conteúdo aprendido. Essas revisões serão feitas sob demanda. Só vai compor o seu material de revisão aqueles assuntos que você tem dificuldade ou que não compreendeu.

E como saber quais são esses assuntos? Resolvendo questões! Consegue entender como os três pilares são complementares?

Recapitulando: você vai começar a estudar as matérias de forma teórica, seja por videoaulas, PDFs, aulas presenciais, entre outros.

Durante o estudo teórico, monte o seu material de revisão. A dica é que você não copie o que o professor fala e faça sempre com suas palavras. Entendido o conteúdo, resolva questões e simulados. Veja como foi o seu desempenho e mensure os assuntos com mais erros.

Na hora de revisar, foque nos assuntos de maior dificuldade. Caso seu material de revisão esteja incompleto, retome o estudo da teoria e complete com o que precisar.

A divisão de tempo para cada pilar vai depender de você. Além da sua disponibilidade, ritmo de estudos também deve entrar em consideração.