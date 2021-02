Cyberpunk 2077 recebe a nova atualização 1.12 no PC

No começo desta semana avisamos sobre novos mods com conteúdo malicioso que estavam chegando a Cyberpunk 2077, mas hoje (5) a CD Projekt Red resolveu o problema que tanto incomodava os jogadores de PC através do hotfix 1.12.

Hotfix 1.12 is now available on PC!

This update addresses the vulnerability that could be used as part of remote code execution (including save files):

– Fixed a buffer overrun issue.

– Removed/replaced non-ASLR DLLs. pic.twitter.com/LAkBfVpnXf

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 5, 2021