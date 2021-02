Dan Stulbach enfrenta drama por Covid-19; pai morreu e mãe está internada · .

Atualmente no ar como o Eugênio na reprise de A Força do Querer, Dan Stulbach enfrenta um momento difícil na família. Após perder o pai, Jozef Stulbach, por complicações da Covid-19, o ator está com a mãe, Ewa Parszewska, internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com a doença.

Josef ficou em tratamento no mesmo local durante duas semanas, mas o quadro de saúde do engenheiro foi agravado por conta de uma sepse (infecção generalizada) e ele não resistiu –morreu no início desta semana.

Arquiteta e tradutora, dona Ewa Parszewska tem 80 anos e está com Covid-19, em estado em grave. A internação foi antecipada pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, e o ator confirmou as informações para a revista Quem nesta quinta-feira (4).

A mãe de Dan Stulbach já atuou com o filho em 2009, no filme Tempos de Paz. No último Dia das Mães, o ator compartilhou uma foto nos bastidores do filme e fez uma homenagem para a matriarca.

“Em 2009 atuei com minha mãe no filme Tempos de Paz. Ela, polonesa que chegou no Brasil de navio, reviveu a própria vida. Através da arte, voltamos pra vida e vice-versa. Lembro da equipe em volta dela contando sua história. A vida não pede a lógica que a arte se impõe. Não há logica, é só olhar ao redor. Ela dizia, dizemos agora”, escreveu.

Veja o post abaixo:

— Dan Stulbach (@danstulbach) May 10, 2020