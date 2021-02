Daniel Alves se manifesta nas redes sociais após nova derrota do São Paulo

O São Paulo segue em queda livre na classificação do Campeonato Brasileiro. Ainda sem vencer em 2021, o time do Morumbi está agora na quarta colocação, e viu seus adversários diretos ao título triunfarem na mesma rodada em que foi derrotado fora de casa pelo Atlético-GO.

Um dos líderes do elenco, Daniel Alves usou as redes sociais para se manifestar sobre o momento da equipe. Para o jogador, há coisas no futebol que ‘algumas vezes são difíceis de resolver’.

“Falar é o que menos apetece em momentos como esse, mas não posso deixar passar em branco o momento. Os últimos resultados são horríveis para um time que trabalha tanto. Mas vou estar sempre na linha de frente como sempre falei e como sempre fiz, nunca estarei escondido atrás de nenhum resultado ou momento”.

“Aqui somos todos responsáveis pelo momento futebol do SPFC, não apenas nosso staff representado pelo nosso líder (Diniz). Futebol existe coisas inexplicáveis muitas vezes, e em outras para os que tem uma certa consciência nesse mundo, muito fáceis de detectarem, porém algumas vezes difíceis de resolverem”.

Fiquem à vontade para expressarem seus sentimentos e suas angústias, dificilmente eles serão comparados aos dos que vivem de verdade esse mundo. Não desistiremos nunca. Até o final estarei no propósito com o meu sonho, lutando como fazem os homens que sabem o que isso significa”, escreveu o jogador.

Após a partida diante do Atlético-GO, o São Paulo voltará a campo apenas no dia 10 de fevereiro, contra o Ceará, já que o clássico diante do Palmeiras, que aconteceria no dia 05 pela viagem do Verdão ao Catar, para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa.