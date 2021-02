Daniel Spellbound: Netflix anuncia nova série animada; confira!

A Netflix anunciou, nesta quinta-feira (4), uma nova série de animação sobre um personagem chamado Daniel Spellbound, um jovem que vende itens mágicos raros para feiticeiros em Nova Iorque no mundo atual.

Junto ao novo projeto, o streaming aposta em outros programas para o gênero infantil e para a família da plataforma. Na última terça-feira (2), a série de animação sobre super-heróis, Kid Cosmic, de Craig McCracken, mesmo criador de Meninas Super Poderosas, foi disponibilizada na Netflix.

Outros títulos que serão lançados em 2021 serão City of Ghosts, de Elizabeth Ito, que trabalhou em Hora da Aventura e Astroboy, e Maya and the Three, do escritor e animador mexicano Jorge Gutierrez, conhecido por criar El Tigre: The Adventures of Manny Rivera, série vencedora do Emmy, e o filme ganhador do Globo de Ouro, Festa no Céu.

Saiba mais sobre a nova aposta da Netflix para as crianças

A nova série animada contará a história de Daniel Spellbound, que é descrito como um jovem que busca ingredientes para ajudar bruxos e bruxas com suas poções. No entanto, quando ele descobre um ingrediente estranho, Daniel ganha atenções indesejadas de alquimistas perigosos. Tudo isso acontece enquanto ele tenta manter o mundo da magia em segredo.

A animação será produzida por uma parceria entre o criador e diretor Matt Fernandes (de Dino Ranch, Remy & Boo e Kingdom Force), o estúdio de animação canadense Industrial Brothers e a empresa de entretenimento Boat Rocker Media.

No projeto, Fernandes e os cofundadores da Industrial Brothers, Jon Rutherford e Arthur Spanos, atuarão como produtores executivos ao lado de Tammy Semen, da Boat Rocker, Ivan Schneeberg, David Fortier e Chapman Maddox. A escritora Merrill Hagan será revisora de roteiro.

A animação de Daniel Spellbound tem previsão de estrear em 2022 na Netflix. Fique ligado para mais informações sobre as novas animações!