De olho na próxima temporada, Flamengo monitora e inicia conversas por dupla de uruguaios

Ainda na reta final do Brasileirão, o Flamengo já iniciou o planejamento da temporada 2021. Com menos dinheiro disponível para contratações do que nos anos anteriores, o clube busca opções mais alternativas e de melhor custo-benefício. Entre os nomes já em pauta da diretoria rubro-negra estão dois uruguaios: Cristian Olivera, do Almería, e Brian Rodríguez, do Los Angeles FC. A informação foi divulgada pelo site “ge”.

Ponta-direita, Cristian Olivera foi revelado pelo Rentistas, de Montevidéu, e foi comprado pelo Almería por 2 milhões de euros em setembro de 2020. Na Espanha, vem alternando entre o time principal e o time B, mas com poucas oportunidades. Nesta temporada da La Liga, ele disputou somente três partidas.

O Flamengo já iniciou conversas para o atleta de 18 anos (completa 19 em abril) se juntar à equipe sub-20. O valor investido pelos espanhóis é um entrave, e as partes avaliam o melhor formato para avançar nas tratativas. Em meio a essa conversa, os representantes também sugeriram o nome de Brian Rodríguez ao Rubro-Negro.

​Após destaque no Peñarol em 2019, o atacante foi negociado com o Los Angeles FC, da MLS, por 10 milhões de euros. Aos 20 anos, ele já acumula nove partidas e três gols pela Seleção Uruguaia, sendo considerado uma das principais promessas do país.

Como a MSL foi adiada e só iniciará em abril, os representantes desejam que Brian passe por outros mercados por empréstimo e viram o Flamengo com bons olhos. Caso o atleta não receba proposta da Europa – cuja janela de transferências termina nesta segunda-feira -, o Rubro-Negro deve intensificar as negociações para reforçar a equipe profissional.